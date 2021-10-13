США скептически настроены по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который стал «проблемой» для Запада. Об этом заявил 12 октября депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый»

«Глупость и некомпетентность»: Портнов объяснил, почему Зеленский переместился на Запад © Facebook, Andrey Portnov Виктория Нуланд.

«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», — подчеркнул он.

По мнению политика, в Соединенных Штатах есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только Украина, поскольку весной американский лидер Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и во многом благодаря этому «Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует».

«И Нуланд в этой связи [в Москве] явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех — не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», — сказал Волошин.

Заместитель госсекретаря США Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.