Волошин отметил, что с такой позицией в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», — подчеркнул он.
По мнению политика, в Соединенных Штатах есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только Украина, поскольку весной американский лидер Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и во многом благодаря этому «Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует».
«И Нуланд в этой связи [в Москве] явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех — не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», — сказал Волошин.
Заместитель госсекретаря США Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.