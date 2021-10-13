Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук 12 октября по итогам суда в Киеве заявил, что украинское руководство идет по пути узурпации власти и установления диктатуры, передает РИА Новости

Море по колено: Погребинский объяснил действия власти в деле Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей). Накануне Печерский районный суд Киева отказал украинской прокуратуре в аресте Медведчука по делу об импорте угля из Донбасса. Политика отправили под домашний арест до 7 декабря 2021 года.

Медведчук назвал дело о поставках угля из Донбасса сфальсифицированным. По его мнению, оно сфабриковано для того, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов президента Владимира Зеленского. Он уверен, что руководство Украины таким образом стремится скрыть назревшие социальные проблемы, в том числе с отоплением и тарифами на газ.