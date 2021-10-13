Украинский политолог Владимир Фесенко 12 октября в эфире YouTube-канала UkrLife призвал к «холодному миру» с Россией, а также привел в пример Грузию

Фесенко дал совет Зеленскому перед визитом к Байдену © Facebook Владимира Фесенко

«Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, что просто нереально в обозримой перспективе. А вот некий холодный мир… Может быть, восстановление авиационного сообщения или что-то еще», — отметил Фесенко.

По его словам, примером в этой ситуации может послужить Грузия. Он напомнил, что, несмотря на вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, страны восстановили экономические связи. При этом Грузии удалось сделать отношения с Кремлем «более мягкими».

Так, прекращение войны в Донбассе может поспособствовать развитию диалога между Украиной и Россией, заключил он.