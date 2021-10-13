«Мы хотим иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждаемся в ней», — сказал Прайс
Он добавил, что разовые встречи госдепартамент не считает достаточной заменой нормальной работе дипломатических миссий, которую в Вашингтоне рассчитывают возобновить.
Стороны договорились провести еще один раунд консультаций в поисках решения проблемы комплектования посольств. В США продолжают настаивать на принципах паритета численности дипломатов и взаимности при выдаче им виз, добавил Прайс.
Российско-американские отношения снова обострились после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении РФ. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля Москва ввела контрмеры. 30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.