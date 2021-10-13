Вице-премьер Алексей Оверчук посетит американскую столицу, где встретится с представителями американской администрации и бизнесменами. Об этом 12 октября сообщил посол России в США Анатолий Антонов, говорится на Facebook-странице российского посольства

Украинский астролог назвал год, когда Париж, Лондон и Вашингтон будут смыты с лица земли © CC0, Pixabay Алексей Логвинович Оверчук», — сказал Антонов.

У вице-премьера запланированы встречи с представителями американской администрации и бизнесменами по проблематике двусторонней торговли и инвестиций.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что прошедшая в Москве встреча с партнерами в МИД России была конструктивной. В этот же день прошедшие переговоры прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, особого прогресса в вопросе функционирования дипмиссий России в США достигнуто не было. Кроме того, нельзя исключать и дальнейшего обострения в отношениях двух стран в данном контексте, отметил замминистра.

Российско-американские отношения снова обострились после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении РФ. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля Москва ввела контрмеры. 30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.