Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов, если Москва позволит американцам «грабить» Киев. Об этом 12 октября заявил в эфире канала «Первый незалежный» политолог Михаил Чаплыга

«Значит, будут грабить». Украинский разрыв между городом и селом все глубже

«С другой стороны, Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров, через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и так далее», — продолжил он.

Политолог добавил, что такое решение Москва и Вашингтон примут, не учитывая мнение Киева.

В таком исходе событий он обвинил президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский, который мог бы быть суверенным субъектом, не воспользовался этим правом. И вместо этого занялся решением своих проблем и довел Украину до того, что теперь все решается напрямую — без Украины», — подытожил Чаплыга.

Украинские политики и эксперты ранее озвучивали различные сценарии раздела страны. Так, политолог Руслан Бортник заявлял, что новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного краха страны и ее передела близлежащими государствами. Аналогичную позицию высказывал экс-депутат Рады Евгений Мураев. По его словам, Украину могут разделить Россия, Белоруссия, Польша и Румыния. А политолог Андрей Ермолаев отмечал, что благодаря неприватизированным остаткам советского промышленного потенциала страна может быть интересна для транснациональных корпораций.