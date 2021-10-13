Украинский астролог Альбина Пономаренко дала прогноз на ближайшие месяцы, назвав ключевые политические события, которые смогут поменять ход истории Украины. Что именно ждет страну, астролог рассказала 11 октября в эфире программы «Акценты»

Ближайшая ключевая для страны дата, утверждает Пономаренко — 17 октября: в этот день обязательно произойдет что-то новое, скорее всего, это будет громкая отставка.

«Третьего декабря у нас очень хороший сильный аспект — это Плутон к Марсу. Поскольку аспект гармоничный, то вот и еще один вариант, когда 3-го декабря Зеленский может встретиться с Путиным и высказать нашу позицию», — заявила эксперт по звездам.

Все остальное время — осень и начало зимы 2021 года, а также первые месяцы 2022-го — никаких других серьезных, а уж тем более шокирующих событий на Украине происходить не будет, заявила астролог.