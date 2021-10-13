«Британцы, наверное, свои отношения с украинцами развивают. Но все-таки представить, что они смогут быть прямо новой империей именно здесь, в нашем подбрюшье — это трудно представить. Они традиционно с мусульманскими странами взаимодействуют, как раз в Средней Азии можно что-нибудь такое ожидать», — отметил эксперт.
По его мнению, Америка, если внутри нее не произойдет какого-нибудь окончательного раскола, в результате которого она уйдет в самоизоляцию, будет оставаться основным патроном и Киева, и Брюсселя, и Лондона.
Межуев также отметил, что если США «надломятся», то какого-то серьезного на уровне коллективного Запада отпора России выстроить не удастся.
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