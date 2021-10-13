Представить, что Великобритания может стать новой империей в «подбрюшье» России сложно, считает философ Борис Межуев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Британцы, наверное, свои отношения с украинцами развивают. Но все-таки представить, что они смогут быть прямо новой империей именно здесь, в нашем подбрюшье — это трудно представить. Они традиционно с мусульманскими странами взаимодействуют, как раз в Средней Азии можно что-нибудь такое ожидать», — отметил эксперт.

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Межуев также отметил, что если США «надломятся», то какого-то серьезного на уровне коллективного Запада отпора России выстроить не удастся.

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