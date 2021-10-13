Примечательно, что эти договоренности, по словам Бортника, скорее всего, произойдут без официального заключения каких-либо договоров или публичных заявлений.
«Мы увидим постепенную эвакуацию западных партнеров с территории Украины», — сказал Бортник.
Политолог уверен, что параллельно с «европейским выходом» в стране будет происходить ротация жизненно важных структур: вернутся российская банковская система и энергетические компании.
Именно уход Запада с Украины, уверен Бортник, приведет в итоге к избранию нового парламента, который наконец реализует мир в Донбассе через Минские соглашения.
В обмен, утверждает он, США попросит у России важные для себя уступки, в частности, в позиции по Китаю и вопросам глобальной политики.