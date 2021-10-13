Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Россия и США в ближайшее время смогут договориться об уходе Запада с Украины, а по сути - о прекращении войны в регионе. Слова киевского эксперта 12 октября привели РИА Новости

Зеленский заявил о новых санкциях против России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы увидим постепенную эвакуацию западных партнеров с территории Украины», — сказал Бортник.

Политолог уверен, что параллельно с «европейским выходом» в стране будет происходить ротация жизненно важных структур: вернутся российская банковская система и энергетические компании.

Именно уход Запада с Украины, уверен Бортник, приведет в итоге к избранию нового парламента, который наконец реализует мир в Донбассе через Минские соглашения.

В обмен, утверждает он, США попросит у России важные для себя уступки, в частности, в позиции по Китаю и вопросам глобальной политики.