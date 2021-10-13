«Украина — это такой оселок коллективного Запада. Коллективный Запад во многом держится за счет Украины. Условно говоря, эта Украина и нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать, что этот коллективный Запад существует», — отметил он.
Поскольку Великобритания, отметил эксперт, пытается стать своего рода хранителем печати этого коллективного Запада, она демонстрирует сверхзначимость украинского вопроса.
«В основном в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать, что не все его действия последнее время отвечают этому интерактиву укрепления коллективного Запада, и сохранения Украины в качестве форпоста этого Запада», — сказал Межуев.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.