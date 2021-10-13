«Украина — это такой оселок коллективного Запада. Коллективный Запад во многом держится за счет Украины. Условно говоря, эта Украина и нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать, что этот коллективный Запад существует», — отметил он.

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины
Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Поскольку Великобритания, отметил эксперт, пытается стать своего рода хранителем печати этого коллективного Запада, она демонстрирует сверхзначимость украинского вопроса.

«В основном в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать, что не все его действия последнее время отвечают этому интерактиву укрепления коллективного Запада, и сохранения Украины в качестве форпоста этого Запада», — сказал Межуев.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.