Украина нужна коллективному Западу в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать, что этот коллективный Запад существует, считает философ Борис Межуев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Украина — это такой оселок коллективного Запада. Коллективный Запад во многом держится за счет Украины. Условно говоря, эта Украина и нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать, что этот коллективный Запад существует», — отметил он.

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В основном в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать, что не все его действия последнее время отвечают этому интерактиву укрепления коллективного Запада, и сохранения Украины в качестве форпоста этого Запада», — сказал Межуев.

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