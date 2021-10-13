Психолог Оксана Защиринская прокомментировала поведение супруги певца Валерия Меладзе, исполнительницы Альбины Джанабаевой, которую периодически обвиняют в неадекватном отношении к потенциальным соперницам. Об этом 12 октября написал Blitz+

Одно время в кулуарах шоу-бизнеса обсуждали историю о том, что Джанабаева активно поспособствовала уходу солистки украинской группы «ВИА Гра» Татьяны Котовой из коллектива за непристойную шутку о Меладзе.

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«Здесь срабатывает такая внутренняя установка, что "мой избранник — кумир публики", и это очень приятно, когда он вызывает особые чувства и отношение к себе. И когда муж, чтобы поддержать свое мужское начало, легким образом заигрывает с кем-то из своих обожательниц, то, чтобы не портить свои отношения с мужем, проще всего предъявлять претензии к той, которая нарушает семейные границы», — сказала Защиринская.

Альбина Джанабаева была солисткой украинского коллектива «ВИА Гра» с 2004 по 2013 год, а в 2014-м она вышла замуж за брата продюсера коллектива и певца Валерия Меладзе, который старше ее на 14 лет.

Многие поклонники исполнителя считают, что Джанабаева увела его из семьи с Ириной Меладзе, где у артиста родились три дочери. Первая супруга исполнителя заявляла, что очень тяжело переживала развод с Меладзе.

С Джанабаевой у певца уже трое детей.