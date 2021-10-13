Правоохранительные органы Украины и руководство страны проявили неадекватность и ощущение вседозволенности, потребовав от Виктора Медведчука миллиардный залог притом, что ранее распорядились заблокировать все его счета. Об этом 11 октября в интервью Sputnik заявил украинский политолог Михаил Погребинский

«Украинское руководство ведет себя, как загнанная в угол крыса, которая готова в любой момент броситься на оппонента, невзирая на то, что это за оппонент — Медведчук или [Петр] Порошенко… Причем так себя и ведет, как загнанная в угол крыса, то есть абсолютно неадекватно», — заявил он.

Неадекватностью Погребинский назвал сумму залога в 1 млрд гривен (около 2,5 млрд рублей) в новом обвинении Медведчука, при том, что ранее все его счета были заблокированы из-за следствия.

Также он отметил, что новые обвинения «абсолютно бессмысленны, поскольку не содержат состава преступления», и это, по его словам, хорошо понимает Офис генпрокурора. Поэтому можно сделать вывод, что правоохранители и руководство Украины считают, что им «море по колено и можно беспредельничать».

На прошлой неделе Медведчука обвинили в содействии деятельности террористических организаций. Обвинения касаются предполагаемой причастности политика к «схеме поставки» угля из ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. 11 мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.