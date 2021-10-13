Задача Великобритании – усилить Америку, которая не справляется с ролью глобальной империи, считает философ Борис Межуев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Скорее ее задача — усилить Америку… Просто Америка не справляется с ролью глобальной империи, это видно. А вот Британия пытается показать — давайте поучимся на наших определенных уроках, мы многое можем, нам надо только освободиться от пут в лице Европейского Союза, и мы Америку научим "править морями"», — отметил эксперт.

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В июне 2016 года 51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза. Дата выхода из ЕС постоянно смещалась и окончательно членство Великобритании было прекращено в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года.