Украинская власть себя настолько неадекватно ведет, что намеренно игнорирует указания США. Об этом 11 октября в интервью Sputnik заявил украинский политолог Михаил Погребинский

Украина — не Европа? Визит Нуланд встревожил Меркель и Макрона © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Погребинский напомнил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд говорила о недовольстве тем, что на Украине никак не решится вопрос с руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры.

В понедельник, 11 октября Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву.

Погребинский усомнился в Нуланд, как в гаранте договоренностей между США и Россией, а депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что Нуланд прибыла с визитом в Москву, чтобы решать американские интересы за счет Украины.