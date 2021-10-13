Украина — не Европа? Визит Нуланд встревожил Меркель и Макрона
Украина — не Европа? Визит Нуланд встревожил Меркель и Макрона
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
«Наша украинская власть сегодняшняя, она ведет себя совершенно неадекватно. В этом смысле, мне кажется, что даже указания, которые поступают от Госдепа, они тоже с трудом пробиваются в этих недрах украинской неадекватности. Причем, Нуланд явно дает понять, что она недовольна», — заявил эксперт.

Погребинский напомнил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд говорила о недовольстве тем, что на Украине никак не решится вопрос с руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры.

В понедельник, 11 октября Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву.

Погребинский усомнился в Нуланд, как в гаранте договоренностей между США и Россией, а депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что Нуланд прибыла с визитом в Москву, чтобы решать американские интересы за счет Украины.    