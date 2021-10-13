«Наша украинская власть сегодняшняя, она ведет себя совершенно неадекватно. В этом смысле, мне кажется, что даже указания, которые поступают от Госдепа, они тоже с трудом пробиваются в этих недрах украинской неадекватности. Причем, Нуланд явно дает понять, что она недовольна», — заявил эксперт.
Погребинский напомнил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд говорила о недовольстве тем, что на Украине никак не решится вопрос с руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры.
В понедельник, 11 октября Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву.
Погребинский усомнился в Нуланд, как в гаранте договоренностей между США и Россией, а депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что Нуланд прибыла с визитом в Москву, чтобы решать американские интересы за счет Украины.