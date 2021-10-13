Комментируя слухи о том, что США передали контроль над Западной Европой Великобритании, эксперт отметил, что контролировать ЕС англичане не могут.
«Просто непонятно, как она это будет делать, и какими механизмами, и кто ее туда допустит. У нее нет ни возможностей, ни финансовых, ни экономических возможностей, ни политических. Она может быть только инициатором атлантического сплочения, вот это она и делает», — отметил он.
По словам Межуева, Западу нужно выстраивать единый фронт против России, против «нехороших диктатур» — источником таких мобилизаций могла бы стать Великобритания.
«Британия как хранитель западной ортодоксии, атлантической совести», — добавил он.
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