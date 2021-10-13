Британия не сможет контролировать Европейский Союз – она может только стать инициатором атлантического сплочения, что она и делает. Об этом в интервью Украина.ру рассказал философ Борис Межуев

Комментируя слухи о том, что США передали контроль над Западной Европой Великобритании, эксперт отметил, что контролировать ЕС англичане не могут.

«Просто непонятно, как она это будет делать, и какими механизмами, и кто ее туда допустит. У нее нет ни возможностей, ни финансовых, ни экономических возможностей, ни политических. Она может быть только инициатором атлантического сплочения, вот это она и делает», — отметил он.

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Британия как хранитель западной ортодоксии, атлантической совести», — добавил он.

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