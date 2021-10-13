Администрация президента США Джо Байдена оказалась в условиях «раскола идентичности», считает философ Борис Межуев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт отметил, что это не административный раскол, а расколотой оказалась сама американская политика.

«С одной стороны, есть довольно наметившийся крен в сторону англосферы — это объединение с Австралией AUKUS, в котором явно Британия играет важную идейную и психологическую роль. Я думаю, там ее присутствие не случайно. А с другой стороны, традиционная для демократов линия на сближение с Германией, Францией, с Европейским Союзом, с Брюсселем, и она мне не кажется, что ослабевает. Наоборот, то, что мы видим в Польше, то, что мы видим в Австрии, то, что мы вообще наблюдаем в Центральной Европе — мы как раз видим, что влияние Брюсселя», — отметил Межуев.

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Он пытается убирать неприятных лидеров, пытается проводить жесткую, в том числе, финансово-кредитную политику по отношению к Польше. Разумеется, за ней стоит желание укрепить Европу, то, что с ней стало без Британии», — добавил он.

Как считает Межуев, Вашингтон и Брюссель находятся в прежнем партнерстве и в их отношениях ничего не изменилось.

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