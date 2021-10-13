Выходя из Евросоюза, Великобритания надеялась на глобальную роль и хотела проводить свою личную внешнюю политику. Об этом в интервью Украина.ру рассказал философ Борис Межуев

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Об этом Борис Джонсон совершенно определенно говорит, никакой конспирологии нет. Она не хочет связывать себя рамками Европейского Союза, европейской дипломатии, она хочет проводить свою собственную независимую внешнюю политику, и Британия считает, что она может это делать, и действительно у некоторых представителей британской элиты, и, кстати, некоторых представителей американской элиты есть представление о том, что Британия может это делать лучше, чем США. В каких-то формах лучше», — отметил Межуев.

Он отметил, что Лондон — это финансовый центр мира. Во-вторых, у Великобритании есть «имперский стиль», который США никак не может приобрести — англичане знаю, что такое «оставаться надолго», отметил философ.

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