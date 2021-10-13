Отвечая на вопрос о том, поручили ли США Великобритании заниматься «европейскими делами», эксперт отметил, что, осуществляя Брексит, Великобритания надеялась на какую-то «глобальную роль».
«Об этом Борис Джонсон совершенно определенно говорит, никакой конспирологии нет. Она не хочет связывать себя рамками Европейского Союза, европейской дипломатии, она хочет проводить свою собственную независимую внешнюю политику, и Британия считает, что она может это делать, и действительно у некоторых представителей британской элиты, и, кстати, некоторых представителей американской элиты есть представление о том, что Британия может это делать лучше, чем США. В каких-то формах лучше», — отметил Межуев.
Он отметил, что Лондон — это финансовый центр мира. Во-вторых, у Великобритании есть «имперский стиль», который США никак не может приобрести — англичане знаю, что такое «оставаться надолго», отметил философ.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.