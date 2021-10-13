«Дом на Рубле не купит»: Седокову обвинили в меркантильности

Издание «Экспресс газета» 11 октября опубликовало информацию о том, что украинская певица Анна Седокова вымогала 10 миллионов долларов у семьи отца одного из своих детей

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«Я была свидетелем, как она вцепилась в Артема Комарова (от него у Седоковой третий сын — ред.) и пыталась его науськать, чтоб выпросил для Анюшки у отца 10 лямов зелени. Конечно, была послана и осталась ни с чем. Надо хоть узнать немного семью, в которую хочешь влезть и сесть на содержание, но у Седоковой на это мозга не хватает. Не побоялась даже рожать от наркомана, которого еле вылечили. А как узнала, что отец жениха ей дом на Рубле не купит и на сольник в "Крокусе" денег не даст, сразу вся любовь-морковь у нее завяла», — написала Trisha.

Первый ребенок у Седоковой родился в 2004 году от ныне покойного капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича.

Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь себе в США.

В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов.

Осенью 2020 года вокалистка вышла замуж в третий раз — за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, игравшего на тот момент в подмосковных «Химках».

В 2021-м клуб расторг со спортсменом контракт, Тимма попытался найти работу в США, где сыграл пять матчей за «Орландо Мэджик», однако контракт так и не получил и сейчас опять ищет работу.