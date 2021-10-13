«Вопрос в том, может ли быть серьезным гарантом каких-то договоренностей, которые могут быть достигнуты в переговорах между Нуланд и российской стороной, может ли Нуланд выступать в роли гаранта?», — заявил эксперт.
По словам Погребинского, взяв, к примеру, ситуацию в Донбассе, Нуланд вряд ли могла бы выступать в роли гаранта.
Ранее депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что Нуланд прибыла с визитом в Москву, чтобы решать американские интересы за счет Украины.
Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву 11 октября.