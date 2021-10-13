Украинский политолог Михаил Погребинский усомнился в заместителе госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая прибыла с визитом в Москву, как в гаранте, в случае каких-то договоренностей между США и Россией. Об этом 11 октября он заявил в интервью Sputnik

«Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Погребинского, взяв, к примеру, ситуацию в Донбассе, Нуланд вряд ли могла бы выступать в роли гаранта.

Ранее депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что Нуланд прибыла с визитом в Москву, чтобы решать американские интересы за счет Украины.

Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву 11 октября.