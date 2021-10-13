Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не нужен власти, но из политики он не уйдет, уверен сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом он на днях заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Дмитрий Разумков точно не уйдет из политики. Говорят, он будет действовать в союзе с [Виталием] Кличко или [Петром] Порошенко. Он будет работать над созданием платформы. В самостоятельном плавании Разумкова я не вижу. Ни материально, ни электорально сегодня это невозможно… Разумков не готов к самостоятельному плаванию. Он — сильный корабль, усиливающий какую-то эскадру, но только месяц как он начал "матереть". Мягкий, податливый, гуттаперчевый Разумков — такой он нужен для парламента, но не нужен для власти, это невозможно для самостоятельного политика», — сказал Рабинович.

Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков

Рабинович также вспомнил, как несколько месяцев назад советовал спикеру уйти от риторики СНБО по «Северному потоку-2».

«Но он меня не услышал и продолжил ее, потому что, видимо, ориентируется не на электорат Востока и Юга Украины. Тем не менее электоральное поле партии ОПЗЖ такое большое, что в нем места хватит всем. Да, на мне и моих коллегах лежит большая ответственность за то, что мы не сумели договориться с коллегами по лагерю. Наши избиратели остались недовольны, и мы должны работать над тем, чтобы не оставлять власть "зеленым", которые хотят уничтожить нашу страну. В любом случае Дмитрий Разумков — молодец, даже потому, что он не проголосовал за санкции против телеканалов, из-за чего потом ему — молодому политику — была перекрыта дорога в большую политику. Я ему аплодирую за это, потому что он понижает рейтинги "зеленых", которые в своей ругани вскрывают всю подноготную», — сказал политик.

Ранее депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.