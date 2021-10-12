Соглашение о прямых поставках газа в обход Украины, заключенное Венгрией с российским «Газпромом», не нарушает действующее законодательство Европейского Союза, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Хосеп Боррель в Киеве на саммите Украина-ЕС 12 октября

Венгрия и «Газпром» в сентябре заключили соглашение о поставках газа по маршрутам в обход Украины, что вызвало резко негативную реакцию киевского режима и обращение в европейские контролирующие органы с целью проверить сделку на соответствие законам Евросоюза.

«Страны-члены могут заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в соглашении между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству», — цитирует Борреля Reuters.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Официально Киев не покупает российский газ с 2015 года. Однако в реальности украинская сторона отбирала транзитный газ «Газпрома» из своей газотранспортной сети, впоследствии рассчитываясь за него с иностранными клиентами российской компании, фактически выступавшими посредниками.

Такая схема получила название «виртуального реверса», так в реальности газ от европейских контрагентов на Украину не закачивался — ГТС страны для этого не адаптирована.

Как рассказал украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский в интервью Украина.ру, в 2021 году примерно 50% газа по «виртуальному реверсу» на Украину поставляла Венгрия.

Ее решение качать газ в обход Украины существенно снизило возможности Киева импортировать газ, так как иных способов получить газ у него нет.

Если и другие клиенты «Газпрома» подобно Венгрии перейдут на поставки газа по новым газопроводам, проложенным в обход Украины, то Киев больше не сможет отбирать газ из своей ГТС.

Это чревато для Украины экономической и социальной катастрофой в отопительный сезон, так как брать газ для выработки тепла и электричества будет просто негде.