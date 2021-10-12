В Тихом океане усиливается противостояние Китая и США вокруг острова Тайвань, российские боевые корабли могут принять участие в вероятном военном конфликте Пекина и Вашингтона, написал военный эксперт Сергей Ищенко в своей статье для издания «Свободная пресса», опубликованной 12 октября

«Сегодня в Тихом океане вокруг Тайваня почти заполыхало. Да так, что в США принялись всерьез обсуждать перспективы начала скорой войны с Китаем за этот остров», — заявляет Ищенко.

«Займут Тайвань». Яков Кедми о том, что может спровоцировать войну между США и Китаем © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Китай ответил массовыми вылетами своей боевой авиации, причем одномоментно в воздухе находилось до 50 истребителей и бомбардировщиков ВВС КНР, написал Ищенко.

В том числе Пекин поднимал в воздух бомбардировщики H-6, способные нести ядерный заряд, добавил эксперт.

Он также отметил, что в Японское море выдвинуты все имевшиеся в наличии корабли Тихоокеанского флота РФ: гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

В сопровождении малых противолодочных кораблей «Метель» и «Иней», а также малого ракетного корабля «Разлив» они провели учения по противовоздушной обороне с боевыми стрельбами.

Японское море граничит с Желтым морем, которое в свою очередь прилегает к Восточно-китайскому морю, где и расположен Тайвань.

Эксперт полагает, что в зону возможного конфликта направляются также головной корвет проекта 20385 «Гремящий» и две дизель-электрических подводных лодки проекта «Варшавянка» «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», 7 октября вошедшие в Индийский океан.

«Полтора десятка ракет «Калибр» под их палубами наряду с "варяжскими" 16 противокорабельными П-1000 «Вулкан» способны были бы стать дополнительной головной болью для 7-го флота ВМС США, который сейчас сосредоточился возле Тайваня», — написал Сергей Ищенко.

Он также выразил надежду на то, что «где-то в районе возможного столкновения на всякий случай скрытно несут боевое дежурство хотя бы одна-две многоцелевые атомные ракетные подводные лодки нашего Тихоокеанского флота».