В базу скандального украинского сайта «Миротворец» попала 12-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник, передает РИА Новости 12 октября

Писатель-фантаст Фаина Савенкова: Половина моей жизни — это война в Донбассе © gtrklnr.com

«Украина внесла на "Миротворец" еще одного "врага" — 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР. Фаина — автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит», — сказал Мирошник.

Девочку обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также в участии в писательских конкурсах в РФ.

«Кроме детской прозы у нее есть такие строчки: "Я живу в Луганске и мне известно, что такое артобстрел или авианалет. Половина моей жизни — война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжелом и страшном 41-м году, но мне кажется, что это похоже на все то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка», — рассказал Мирошник.

Он отметил, что националисты боятся таких высказываний, но при этом внести ребенка в список «врагов народа» могут запросто.