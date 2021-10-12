Ранее Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН. В нем она призвала не забывать о детях Донбасса, которые имеют право на детство и мирную жизнь. Видео в своем Telegram-канале опубликовал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Украина внесла на "Миротворец" еще одного "врага" — 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР. Фаина — автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит», — сказал Мирошник.
Девочку обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также в участии в писательских конкурсах в РФ.
«Кроме детской прозы у нее есть такие строчки: "Я живу в Луганске и мне известно, что такое артобстрел или авианалет. Половина моей жизни — война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжелом и страшном 41-м году, но мне кажется, что это похоже на все то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка», — рассказал Мирошник.
Он отметил, что националисты боятся таких высказываний, но при этом внести ребенка в список «врагов народа» могут запросто.