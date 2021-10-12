Не поставляющий на Украину газ на протяжении последних пяти лет российский «Газпром» снизил поставки газа на Украину, сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина-ЕС 11 октября

«Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома"», — сказала фон дер Ляйен.

Это заявление европейского бюрократа вызывает неподдельный шок: Украина с 2015 года регулярно заявляет, что не покупает газ у России.

Более того, не далее как в июле глава госмонополиста «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что Украина не намерена возвращаться к закупкам российского газа.

Нет ни одного действующего контракта о закупке Украиной российского газа у «Газпрома» или какой-либо другой компании.

Поставки газа «Газпромом» на Украину равны нулю на протяжении последних пяти лет, если они снизились, то стали отрицательными.

Если бы заявление г-жи фон дер Ляйен было истинным, то это означало бы, что Украина наращивает поставки газа в Россию, что на самом деле полнейшая чушь.

В действительности Киев все эти годы отбирал российский транзитный газ из собственной газотранспортной системы (ГТС), после чего рассчитывался с европейскими контрагентами «Газпрома» (так называемый виртуальный реверс).

Венгерский провал Киева

Порядка 50% «виртуального реверса» газа проходило через Венгрию. Отказ Будапешта от услуг украинской ГТС одномоментно лишил Киев половины импортного газа.

Этот отказ стал следствием ухудшившихся за последние годы украино-венгерских отношений из-за притеснения украинскими властями венгерского меньшинства, компактно проживающего в украинском Закарпатье.