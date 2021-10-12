В 2014-2015 годах запрета на поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса еще не было, а предприятия платили налоги Киеву. Об этом в суде 12 октября заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук

Шантаж Кремля или отвлечение внимания от оффшорных скандалов? Что стоит за новым делом Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ивана Баканова, в 2014 году Медведчук организовал поставки угля из ДНР и ЛНР якобы в сговоре с высшим руководством Украины.

«ДНР и ЛНР не были признаны в этот период террористическими организациями. И не могли быть признаны террористическими организациями. Предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые не находились в хозяйственных, предпринимательских и других отношениях с так называемыми органами исполнительной власти, платили налоги в госбюджет Украины. И это подтверждают данные фискальной службы», — сказал Медведчук.

По его словам, предприятия платили налоги до 2017 года, пока тогдашний президент Петр Порошенко своим указом не ввел экономическую блокаду Донбасса, что предполагало запрет на торговые отношения с республиками.