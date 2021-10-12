Ранее украинские правоохранители сообщили Медведчуку о подозрении в госизмене и содействии терроризму. По словам главы СБУ Ивана Баканова, в 2014 году Медведчук организовал поставки угля из ДНР и ЛНР якобы в сговоре с высшим руководством Украины.
«ДНР и ЛНР не были признаны в этот период террористическими организациями. И не могли быть признаны террористическими организациями. Предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые не находились в хозяйственных, предпринимательских и других отношениях с так называемыми органами исполнительной власти, платили налоги в госбюджет Украины. И это подтверждают данные фискальной службы», — сказал Медведчук.
По его словам, предприятия платили налоги до 2017 года, пока тогдашний президент Петр Порошенко своим указом не ввел экономическую блокаду Донбасса, что предполагало запрет на торговые отношения с республиками.