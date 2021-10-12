Заявление Зеленского удивительно тем, что украинские власти на протяжении последних лет утверждали, что полностью отказались от покупок российского газа.
«Мы видим, что эту программу (энергосбережения — ред.) можем внедрить. Мы точно ее внедрим… мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Мы должны быть действительно энергонезависимыми», — сказал украинский президент.
Он уточнил, что для исполнения указанной программы Украине потребуется 300 млрд грн (819,4 млрд рублей). Киев при этом рассчитывает на матподдержку ЕС, хотя и не уверен в ее получении.
Начало реализации программы запланировано на 2022 год, добавил Зеленский. При этом он назвал важным сохранение транзита российского газа через Украину.
Общеизвестно, что несмотря на громкие заявления об отказе от российского газа Киев покупает исключительно российский газ, но не напрямую, а через европейских посредников.
При этом физически импорта газа из Европы на Украину не происходит, Киев отбирает из трубы транзитный российский газ и после этого закрывает сделку с европейскими контрагентами.
Если клиенты «Газпрома» подобно Венгрии перейдут на поставки газа по новым газопроводам, проложенным в обход Украины, то Киев больше не сможет отбирать газ из своей ГТС.
Это чревато для Украины экономической и социальной катастрофой в отопительный сезон, так как брать газ для выработки тепла и электричества будет просто негде: другого газа кроме российского для Украины сейчас и в обозримом будущем физически не существует.
Его просто нечем доставлять, так как украинская ГТС не может работать в обратном направлении и качать газ из Европы, нет и СПГ-терминалов, через которые на Украину мог бы поступать сжиженный природный газ.