Украина будет внедрять программу энергосбережения для того, чтобы не зависеть от российского газа, сказал президент Украины Владимир Зеленский 11 октября по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве

Заявление Зеленского удивительно тем, что украинские власти на протяжении последних лет утверждали, что полностью отказались от покупок российского газа.

«Мы видим, что эту программу (энергосбережения — ред.) можем внедрить. Мы точно ее внедрим… мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Мы должны быть действительно энергонезависимыми», — сказал украинский президент.

Он уточнил, что для исполнения указанной программы Украине потребуется 300 млрд грн (819,4 млрд рублей). Киев при этом рассчитывает на матподдержку ЕС, хотя и не уверен в ее получении.

Зеленский: Энергетическая независимость Украины возможна только с российским газом © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Общеизвестно, что несмотря на громкие заявления об отказе от российского газа Киев покупает исключительно российский газ, но не напрямую, а через европейских посредников.

При этом физически импорта газа из Европы на Украину не происходит, Киев отбирает из трубы транзитный российский газ и после этого закрывает сделку с европейскими контрагентами.

Если клиенты «Газпрома» подобно Венгрии перейдут на поставки газа по новым газопроводам, проложенным в обход Украины, то Киев больше не сможет отбирать газ из своей ГТС.

Это чревато для Украины экономической и социальной катастрофой в отопительный сезон, так как брать газ для выработки тепла и электричества будет просто негде: другого газа кроме российского для Украины сейчас и в обозримом будущем физически не существует.

Его просто нечем доставлять, так как украинская ГТС не может работать в обратном направлении и качать газ из Европы, нет и СПГ-терминалов, через которые на Украину мог бы поступать сжиженный природный газ.