Уроженку Киева, певицу Любовь Успенскую возмутила петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете гастролей в стране артистов из РФ. Об этом сообщил РЕН-ТВ 11 октября

«Я не знаю, что мне думать. Думаю, это плохо. А вообще я не российская певица, я — американка. У меня гражданство США, поэтому я не могу говорить об артистах, у которых российские паспорта», — сказала Успенская.

Украинский ведущий Кондратюк объяснил, зачем создал петицию против артистов из РФ © Игорь Кондратюк/Фейсбук

«Мне не запрещают выступать там. Я в России живу, я Россию люблю. Но в Украину мне не запрещают ехать, поэтому я к этому (предложению о запрете на выступление россиян на Украине — ред.) отношения не имею», — продолжила мысль артистка, которая, кстати, буквально на днях вернулась с гастролей по Украине.

Кроме того, Успенская заявила, что «политика не должна вмешиваться в искусство», а также намекнула на то, что идея запрета похожа на нечестный способ избавиться от конкурентов.

«Сегодня пользуются этими приемами, чтобы как-то сделать так, чтобы артистам, на которых держится все, было плохо. Музыканты, артисты никогда не едут с планами разрушить какие-то отношения. Я никогда не боюсь сказать, что родилась в Украине и вся мечта у меня, чтобы Украина и Россия были вместе, помирились, чтоб снова стали братьями-сестрами, как было всегда. И я надеюсь, что это все так и будет», — подытожила Успенская.

Любовь Успенская — уроженка Киева, однако работает она всю жизнь в России, где прославилась такими песнями как «Кабриолет», «Карусель», «К единственному, нежному».

За последние несколько лет имя артистки мелькало в новостных лентах в связи с ее громким конфликтом с дочерью, а потом — разводом с мужем. Сейчас вокруг Успенской назревает новый скандал: певицу обвинили в воровстве песен, в частности «Кабриолета».

На Украине артистку считают скандальной по другой причине: Успенская поддержала возвращение Крыма в состав Российской Федерации, а что еще хуже, позволила себе назвать президента РФ Владимира Путина «красивым мужчиной», а также сделала комплимент экс-премьеру Дмитрию Медведеву.