Жители Украины за год накопили 7,6 млрд грн (20,7 млрд рублей) долгов за коммунальные услуги, следует из данных Госстата страны

Главное статистическое ведомство Украины отмечает, что по состоянию на конец лета граждане страны накопили задолженность за услуги ЖКХ до 62,9 млрд грн (171,8 млрд рублей).

Это 7,6 млрд грн больше, чем по итогам первых восьми месяцев 2020 года. И это несмотря на то, что перед отопительным сезоном многие старались оплатить долги за коммунальные услуги: за август общая сумма долг уменьшилась на 1,5 млрд грн.

Теперь на каждую украинскую семью в среднем приходится 4,2 тыс. грн долгов (11,4 тыс. рублей). Должники-рекордсмены задолжали в десятки раз больше — свыше 100 тыс. грн (более 273 тыс. рублей).

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Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев решения принимаются не в пользу должников.

Если и после этого человек отказывается платить, исполнительная служба имеет право арестовать счета и движимое имущество должника и продать его за долги.