Так называемая зона свободной торговли Украины с ЕС уже нанесла серьезный ущерб украинской экономике, так как свободным оказался только экспорт европейских товаров на Украину, а для украинской продукции установлены ограничительные квоты, которые по ряду продуктов выбираются уже в первые месяцы каждого года
«ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках NDICI для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли», — говорится в документе.
Предлагается мобилизовать до 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки возобновления после пандемии.
Очевидно, что все эти вложения вернутся обратно в ЕС. Стимулирование подкрепленного деньгами покупательского спроса на Украине работает на европейских производителей, так как на эти деньги будут покупаться преимущественно их товары.
Владелец торговой марки «Наша ряба» Юрий Косюк, входивший в ближайшее окружение пятого президента Украины Петра Порошенко, еще в 2017 году признал, что соглашение об ассоциации с ЕС работает против Украины.
«Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Европа защищает свой рынок! Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла», — отмечал Косюк.
Попытки Киева пересмотреть квоты на экспорт в Евросоюз в сторону их увеличения были строго пресечены европейскими чиновниками. Украина завалена европейскими товарами, но денег на их покупку у населения все меньше: собственное производство постепенно умирает, рабочих мест все меньше, доходы граждан падают.
Очередная «помощь» Европейского союза вернется в ЕС дважды: один раз оплатой за европейские товары, импортируемые на Украину, а второй раз — с оплатой кредитов.
На Украине в выигрыше от этой схемы будут только украинские чиновники, которые обязательно отщипнут себе кусочек от этого европейского пирога.
Впрочем, и здесь Европа не понесет никакого ущерба: свои деньги украинские коррупционеры стараются хранить в банках стран ЕС. А при случае их можно и отобрать: борьбу с украинской коррупцией на Западе никто не отменял.