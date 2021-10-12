Европейский союз предложит Украине финансовую помощь для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом 12 октября говорится в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз на сайте Офиса президента Украины

Так называемая зона свободной торговли Украины с ЕС уже нанесла серьезный ущерб украинской экономике, так как свободным оказался только экспорт европейских товаров на Украину, а для украинской продукции установлены ограничительные квоты, которые по ряду продуктов выбираются уже в первые месяцы каждого года

«ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках NDICI для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли», — говорится в документе.

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Очевидно, что все эти вложения вернутся обратно в ЕС. Стимулирование подкрепленного деньгами покупательского спроса на Украине работает на европейских производителей, так как на эти деньги будут покупаться преимущественно их товары.

Владелец торговой марки «Наша ряба» Юрий Косюк, входивший в ближайшее окружение пятого президента Украины Петра Порошенко, еще в 2017 году признал, что соглашение об ассоциации с ЕС работает против Украины.

«Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Европа защищает свой рынок! Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла», — отмечал Косюк.

Попытки Киева пересмотреть квоты на экспорт в Евросоюз в сторону их увеличения были строго пресечены европейскими чиновниками. Украина завалена европейскими товарами, но денег на их покупку у населения все меньше: собственное производство постепенно умирает, рабочих мест все меньше, доходы граждан падают.

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На Украине в выигрыше от этой схемы будут только украинские чиновники, которые обязательно отщипнут себе кусочек от этого европейского пирога.

Впрочем, и здесь Европа не понесет никакого ущерба: свои деньги украинские коррупционеры стараются хранить в банках стран ЕС. А при случае их можно и отобрать: борьбу с украинской коррупцией на Западе никто не отменял.