«Те показания, которые он сейчас дает под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими на месте, когда они пытались реанимировать [Полякова]. Я не знаю, обманул он или не обманул. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира, на самом деле он некоторое время ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, который некоторое время ездил по городу с другим свидетелем, с которым он провел время в ресторане. Затем пострадавший пересел в автомобиль [такси]», — сказал Шевченко.
Также он сообщил, что уже установлены все лица, с которыми Поляков контактировал в последнюю ночь.
В ночь на 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии, по данным следствия, якобы случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать.
Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь. Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.