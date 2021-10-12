Таксист, который вез скончавшегося депутата Верховной Рады Антона Полякова, изменил показания, отметив, что политик не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее. Об этом 11 октября сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24»

«Те показания, которые он сейчас дает под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими на месте, когда они пытались реанимировать [Полякова]. Я не знаю, обманул он или не обманул. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира, на самом деле он некоторое время ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, который некоторое время ездил по городу с другим свидетелем, с которым он провел время в ресторане. Затем пострадавший пересел в автомобиль [такси]», — сказал Шевченко.

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В ночь на 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии, по данным следствия, якобы случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать.

Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь. Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.