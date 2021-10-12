В России число больных с COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11%. Об этом 12 октября заявил глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает РИА Новости

В Крыму обновилось максимальное число суточных заражений COVID-19 © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

По его словам, в искусственной вентиляции легких нуждаются 6,1 тысяча госпитализированных с коронавирусом.

Мурашко также отметил, что молодой возраст больше не является своеобразной страховкой от тяжелого течения болезни.

«Сегодня стали поступать и пациенты более молодого возраста, начиная уже с 20 лет. И я вам докладывал, при выезде в Калужскую область мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет, и эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах», — рассказал он.

Мурашко добавил, что система здравоохранения мобилизована, под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов.

За сутки в России зарегистрировали 28 190 новых случаев COVID-19 и новый максимум по смертности — жертвами болезни стали 973 человека. Всего за время пандемии в стране выявили 7 832 964 заразившихся, умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.