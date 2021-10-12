Украинская певица Ани Лорак 11 октября сообщила своим подписчикам в Instagram, что концерты, запланированные у нее в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону переносятся

«Ближайшие концерты переносятся, а новые даты будут опубликованы на официальном сайте. Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идем только вперед», — сказала Лорак.

«Лорак впервые за семь лет рассказала, почему она выступает в РФ. Артистка пыталась оправдать свой выбор, однако она еще сильнее себя "зарыла" словами о том, что и дальше будет гастролировать в России», — написал УНИАН.

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2008», где заняла второе место, за что позже получила звание народной артистки страны.

С 2014 года певица живет и работает в России, сотрудничает с певцом Филиппом Киркоровым и даже купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.