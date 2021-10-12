«Моя дочь некоторое время была уверена, что ее отец — Владимир Зеленский. Когда малой было три года, она смотрела телевизор, я показывал ей себя. Хотелось, чтобы она радовалась, что папа работает на телевидении. Но меня она почему-то не запоминала. Когда однажды включили "Вечерний квартал", дочка показала пальчиком и сказала: "Папа!". Так продолжалось некоторое время», — вспомнил юморист.
Дмитрий Танкович — белорусский и украинский комик, телеведущий, актер, сценарист и продюсер. Раньше был ведущим на СТБ, а с 2018 года работает в команде «Дизель-Шоу».
Женат Танкович на Ольге Рыбке, она была администратором форматных проектов СТБ.