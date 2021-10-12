Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы, поэтому он договорился с первыми лицами ЕС начать диалог по энергетической безопасности Европы. Его выступление 12 октября на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС транслировал Офис президента Украины в Facebook

Президент в очередной раз отметил, что залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность.

«Завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим. Мы договорились положить начало стратегическому энергетическому диалогу высокого уровня между Украиной и ЕС», — сказал Зеленский.

«Северный поток — 2»: трубопровод начали заполнять газом, а оператор проекта идет в наступление в судах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна остаться транзитером газа. Зеленский тоже отметил, что для него это «очень важно».

На днях началась закачка газа в первую нитку «Северного потока — 2». Как сообщалось, это происходит в рамках испытаний и сертификации газопровода.