Президент в очередной раз отметил, что залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность.
«Завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим. Мы договорились положить начало стратегическому энергетическому диалогу высокого уровня между Украиной и ЕС», — сказал Зеленский.
По его словам, необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна остаться транзитером газа. Зеленский тоже отметил, что для него это «очень важно».
На днях началась закачка газа в первую нитку «Северного потока — 2». Как сообщалось, это происходит в рамках испытаний и сертификации газопровода.