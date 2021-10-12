Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под санкции Европейского Союза должны попасть все причастные к выборам в Госдуму РФ крымчане и жители ЛНР и ДНР. Его выступление 12 октября на пресс-конференции после 23-го саммита Украина-ЕС транслировал Офис президента Украины в Facebook

«В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе», — заявил Зеленский.

Шмыгаль анонсировал еще четыре «безвиза» Украины и ЕС © Facebook, Денис Шмигаль

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.