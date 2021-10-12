Композитор и продюсер Игорь Крутой попросил поклонников молиться за своего друга, 67-летнего певца Александра Серова, которого на днях госпитализировали с коронавирусом. Об этом Крутой написал у себя в Instagram 11 октября

«Мой Друг Саня заболел этой «заразой», помочь ему, при всем моем желании я не могу, и мне очень захотелось сегодня выставить для вас не вошедший в программу «Судьба Человека» эпизод наших серово-крутовских юношеских воспоминаний… У меня ко всем подписчикам огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова…» — написал Крутой.

Известно, что у Серова зафиксировано 75%-ое поражение легких из-за коронавируса. О своем состоянии здоровья певец долгое время молчал, хотя, по словам родственников плохо себя чувствовал уже давно. Сейчас музыкант находится в реанимации.

Украинский ведущий Кондратюк объяснил, зачем создал петицию против артистов из РФ © Игорь Кондратюк/Фейсбук Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец. Имеет статус народного артиста Российской Федерации.

Еще в начале сентября музыкант выложил в социальные сети несколько постов о том, что продает свою квартиру в Москве, предложив в качестве бонуса покупателю ужин в ресторане. Однако почти сразу после этого объявления артист пропал из общественного пространства.