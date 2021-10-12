«Сегодня Украина стала еще на шаг ближе к Европе… "Авиационный безвиз" — это первый из пяти "безвизов", которые мы планируем подписать с ЕС в следующие два года. Другие четыре: энергетический, таможенный, промышленный и цифровой. Все они так же устанавливают "европейские правила игры" в соответствующих секторах», — написал он.
Соглашение «об открытом небе» с ЕС премьер назвал «концом ценовых монополий на авиационном рынке». Он выразил уверенность, что на Украине так же, как и в странах Евросоюза будут действовать правила безопасности полетов.
Шмыгаль отметил, что ЕС признает украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства. 12 октября Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, согласно которому страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.