Все стороны переговоров о решении конфликта в Донбассе в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел в ближайшие недели. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба президента Франции

А где война? Участники нормандского формата «потеряли» Донбасс на переговорах © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Кроме того отмечается, что лидеры договорились о необходимости работать над полной реализацией выводов встречи глав стран «нормандского формата» в Париже в декабре 2019 году.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.