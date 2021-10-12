«Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров иностранных дел между Францией, Германией, РФ и Украиной», — говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что лидеры договорились о необходимости работать над полной реализацией выводов встречи глав стран «нормандского формата» в Париже в декабре 2019 году.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.