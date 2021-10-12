«Сегодня кроме соглашения о едином авиационном пространстве мы подписали и ряд других важных соглашений. В частности, об участии Украины в программах Горизонт Европа и Креативная Европа. Я искренне благодарен лидерам институций Европейского союза за сегодняшнюю встречу», — заявил Зеленский.
В частности, семилетняя программа «Горизонт Европа» с бюджетом 100 млрд евро направлена на поддержку международных научных исследований, а также развитие малого и среднего бизнеса в рамках выполнения совместных международных проектов.
Программа «Креативная Европа» помогает развить сектор культурных индустрий в европейских странах, усилить конкурентоспособность европейской аудиовизуальной продукции, а также обеспечить продвижение и защиту культурного и языкового разнообразия.
Также на саммите Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве, согласно которому страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.