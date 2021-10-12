Украина и ЕС кроме соглашения об открытом небе, подписали еще два документа – программы «Горизонт Европа» и «Креативная Европа». Об этом 12 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита в Киеве, который транслировал Офис президента Украины в Facebook

«Сегодня кроме соглашения о едином авиационном пространстве мы подписали и ряд других важных соглашений. В частности, об участии Украины в программах Горизонт Европа и Креативная Европа. Я искренне благодарен лидерам институций Европейского союза за сегодняшнюю встречу», — заявил Зеленский.

«Превращает рабочих в рабов». Почему ЕС оставит безвиз для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Программа «Креативная Европа» помогает развить сектор культурных индустрий в европейских странах, усилить конкурентоспособность европейской аудиовизуальной продукции, а также обеспечить продвижение и защиту культурного и языкового разнообразия.

Также на саммите Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве, согласно которому страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.