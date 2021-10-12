«ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний саммит Украина-ЕС в Киеве с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом [Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен углубляет наше партнерство. Свыше 50 млн безвизовых визитов с 2017 года в ЕС, сегодняшнее новое Соглашение о совместном авиационном пространстве открывает рынок недорогих авиакомпаний и предлагает много новых возможностей для обмена и посещений», — написал Мишель.
Во вторник, 12 октября в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС.
В то числе Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, согласно которому страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны — члены ЕС. Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.