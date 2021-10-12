Саммит Украина-ЕС углубит двухстороннее партнерство с учетом того, что Евросоюз остается самым близким другом Украины. Об этом 12 октября заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter

Зеленский требует в заявлении с ЕС связать РФ с конфликтом в Донбассе © пресс-служба президента Украины Во вторник, 12 октября в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС. В то числе Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, согласно которому страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны — члены ЕС. Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.