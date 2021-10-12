Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на фиксации России, как стороне конфликта в Донбассе, в совместном с ЕС заявлении. Об этом украинский лидер 12 октября сказал на брифинге в Киеве после саммита Украина-ЕС, который транслировал Офис президента Украины в Facebook

Он напомнил, что накануне имел разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором заключил, что одной из ключевых тем саммита будет координация шагов Украины и ЕС для достижения мира в Донбассе.

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил благодарность за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении России, но отметил «необходимость в укреплении санкционного давления», которое, по его словам, «назрело давно».

Во вторник, 12 октября в Киеве Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС.

Также стороны подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, который является внутренним делом Украины.