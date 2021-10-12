«Через восемь лет, наконец, подписано соглашение о совместном авиационном пространстве. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», — заявил Зеленский после подписания соглашения.
Во вторник Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, согласно которому страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны — члены ЕС. Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Страны Евросоюза получили возможность назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов на Украину. Также европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах. Кроме того, на Украине появятся новые лоукост-перевозчики.