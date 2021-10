Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, согласно которому страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны - члены ЕС. Трансляцию церемонии подписания договора во время саммита Украина - ЕС в Киеве 12 октября вели украинские телеканалы

Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Страны Евросоюза получили возможность назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов на Украину. Также европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах. Кроме того, на Украину зайдут новые лоукост-перевозчики.

Ранее вице-премьера Украины Ольга Стефанишина заявила, что в первую очередь соглашение позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины.