Один из супермаркетов Запорожья устроил акцию, предложив покупателям приобрести рыбу семейства лососевых по очень выгодной скидке. Однако при внимательном подсчете оказалось, что цена стала только больше. Об этом 11 октября написал Telegram-канал «Черный список»

На акционном ценнике магазина появилась призывная надпись, предлагающая купить семгу по цене 69,9 гривен (190 рублей) за упаковку весом в 120 граммов, которая ранее якобы стоила 191,50 гривен (520 рублей).

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«"Акции" в магазине "Ашан" на ул. Запорожская, 1б. Якобы изначально 120 граммов нарезки семги стоили 191,50 грн. Это 1600 гривен за килограмм! Если поискать в интернете, дороже 130 гривен за 120 граммов не найти. Скидку, вроде, сделали, но обманули в ее размере. А это все равно обман потребителя», — написал «Черный список».

«М — маркетинг», «Везде обман», «Обман магазина, это если на ценнике одна цена, а в чеке другая. А манипуляции со скидками — это всего лишь охота на дураков, которые покупают только по скидке», «То есть то, что супермаркет считает потребителей дураками, это, по-вашему, норм? Или уже привыкли? Обманом является то, что они указывают несуществующую цену от которой типа идет скидка», — отреагировали подписчики группы.