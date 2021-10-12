На акционном ценнике магазина появилась призывная надпись, предлагающая купить семгу по цене 69,9 гривен (190 рублей) за упаковку весом в 120 граммов, которая ранее якобы стоила 191,50 гривен (520 рублей).
Внимательные покупатели произвели подсчет стоимости килограмма и пришли к выводу, что маркетологи магазина просто пытаются запутать потребителей в цифрах.
«"Акции" в магазине "Ашан" на ул. Запорожская, 1б. Якобы изначально 120 граммов нарезки семги стоили 191,50 грн. Это 1600 гривен за килограмм! Если поискать в интернете, дороже 130 гривен за 120 граммов не найти. Скидку, вроде, сделали, но обманули в ее размере. А это все равно обман потребителя», — написал «Черный список».
«М — маркетинг», «Везде обман», «Обман магазина, это если на ценнике одна цена, а в чеке другая. А манипуляции со скидками — это всего лишь охота на дураков, которые покупают только по скидке», «То есть то, что супермаркет считает потребителей дураками, это, по-вашему, норм? Или уже привыкли? Обманом является то, что они указывают несуществующую цену от которой типа идет скидка», — отреагировали подписчики группы.