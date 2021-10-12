Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк 11 октября в своем Facebook раскрыл подробности об анонимном звонке с угрозами

Охота на украинских политиков: «слуге народа» пригрозили расправой © Василий Вирастюк/Инстаграм

«Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придём!», — пригрозил неизвестный.

По словам депутата, после звонка его супруга сразу обратилась в полицию.

«Выводы делать слишком рано. Уверен, что правоохранители разберутся и злоумышленник ответит за букву закона. Единственное, что я могу сказать точно — такого раньше не было», — написал политик.

Накануне сообщалось, что неизвестный позвонил депутату Верховной Рады от президентской партии и пригрозил ему физической расправой. Сам Вирастюк не связывает эти угрозы со своей политической деятельностью.

Примечательно, что в начале месяца в Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы. Пострадал его водитель. В сентябре в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю другого государственного деятеля — первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил также водитель. Сам Шефир не пострадал. В ночь на 8 октября в Киеве в возрасте 33 лет скончался депутат Рады, оппозиционер Антон Поляков. В его крови был найден алкоголь и метадон. По одной из версий, его могли отравить.