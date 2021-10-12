По словам Кондратюка, петиция была просто необходима стране, так как власть не понимает, как защитить государство от «культурной агрессии». В доказательство продюсер привел закон «О гастрольной деятельности», отметив, что его можно трактовать как с выгодой для Украины, так и против нее.
«Там, по моему мнению, есть абсолютно точное несоответствие гастролеров, которых я назвал, к их желанию быть дружественным к нашему государству», — сказал Кондратюк.
В качестве примера он назвал российского рэпера Басту (Василия Вакуленко), который поддержал волеизъявление жителей Крыма в вопросе возвращения в состав РФ.
«Он (Баста — ред.) — большой мальчик с маленьким количеством мозгов, по крайней мере, что касается Украины. То, что он сказал о Крыме, это "бан" до конца оккупации Крыма, или пока он публично не извинится», — заявил украинский продюсер.
Петицию о запрете гастролей артистов из РФ Кондратюк создал еще в сентябре. По закону, если петиция набирает 25 тысяч голосов, президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. В ночь на понедельник, 11 октября, предложение украинского шоумена набрало необходимое для этого количество голосов, однако пока глава государства на это никак не отреагировал.
К слову, отдельные эксперты, в частности украинский политолог Вадим Карасев, заявили, что у Кондратюка есть личные цели выдвижения подобных идей, одна из которых, очевидно, очки в будущей политической карьере.