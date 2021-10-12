Петиция украинского ведущего-русофоба Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей артистов из РФ на Украине набрала искомые 25 тысяч голосов, и теперь ее обязан рассмотреть президент. Идея Кондратюка вызвала много споров в обществе и 11 октября в эфире «24 канала» он объяснил цель ее создания

Лисица против: украинский продюсер предложил оброк для звезд из РФ © pixabay

«Там, по моему мнению, есть абсолютно точное несоответствие гастролеров, которых я назвал, к их желанию быть дружественным к нашему государству», — сказал Кондратюк.

В качестве примера он назвал российского рэпера Басту (Василия Вакуленко), который поддержал волеизъявление жителей Крыма в вопросе возвращения в состав РФ.

«Он (Баста — ред.) — большой мальчик с маленьким количеством мозгов, по крайней мере, что касается Украины. То, что он сказал о Крыме, это "бан" до конца оккупации Крыма, или пока он публично не извинится», — заявил украинский продюсер.

Петицию о запрете гастролей артистов из РФ Кондратюк создал еще в сентябре. По закону, если петиция набирает 25 тысяч голосов, президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. В ночь на понедельник, 11 октября, предложение украинского шоумена набрало необходимое для этого количество голосов, однако пока глава государства на это никак не отреагировал.

К слову, отдельные эксперты, в частности украинский политолог Вадим Карасев, заявили, что у Кондратюка есть личные цели выдвижения подобных идей, одна из которых, очевидно, очки в будущей политической карьере.