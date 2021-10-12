Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусом. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения

Почти 12 тысяч украинцев заболели COVID-19 за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 10 октября — 526.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 84,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 71,6 тысячи, умер 2701 человек.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 с минувшего понедельника в Крыму начали действовать новые ограничения. В том числе, до 15 ноября запретили проводить утренники и другие мероприятия с участием родителей в детских садах и школах; с 23:00 до 8:00 — осуществлять коммерческие пассажирские перевозки, проводить организацию водных аттракционов.

Также до 1 декабря приостановили предоставление льготного проезда в общественном транспорте гражданам в возрасте 65 лет и старше. Руководители должны перевести сотрудников такого возраста на дистанционную работу. Исключение — медработники. До 1 декабря работодатели должны перевести половину своих сотрудников на дистанционную работу. Это также касается госорганов местного самоуправления. Исключение — сотрудники, чье участие в работе обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, которые нужны для функционирования организаций.