Украинский музыкант и экс-участник группы 5'Nizza Сергей Бабкин 11 октября рассказал своим подписчикам в Instagram о том, что его просто завалили сообщениями о сходстве с актером, сыгравшим одну из главных ролей в нашумевшем сериале «Игра в кальмара». Артист предложил фолловерам сделать выводы самостоятельно

«В комментариях написали, что я похож на актера из нашумевшего сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Исполнителя главой роли зовут Ли Джон Джэ, кстати», — написал Бабкин, прикрепив к записи две фотографии для сравнения.

«Похож!», «А я все думала, кого он мне напоминает», «Я вчера мужу об этом говорила! Оказывается, я не одна такая», «Что будет, если смешать Сергея Бабкина и Виктора Цоя? Получится Ли Джон Джэ», «Он еще и двигается как ты», «Сериал ужас ужасный, но оторваться не смогла», — ответили подписчики.

Премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара» состоялась на платформе Netflix 17 сентября. Проект бьет все рекорды по просмотрам, только за первые 10 дней фильм занял первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию. По предварительным оценкам, «Игра» может стать самым популярным сериалом в истории Netflix.