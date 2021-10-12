Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что хотел бы стать внештатным советником любого из президентов Украины. Об этом 11 октября доктор рассказал в эфире канала «Украина 24»

Украинские умельцы выпустили магнит, «обезвреживающий чип от вакцинации» © Открытые источники

Лучшей пропагандой вакцинации, по его мнению, стало бы денежное вознаграждение за прививку, как это работает в США и Прибалтике. Также врач отметил, что Украина могла бы себе это позволить.

Неделю назад Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн на информационно-коммуникационную кампанию, чтобы убедить украинцев вакцинироваться от коронавируса. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые регионы могут перейти в «красную зону» эпидемиологической опасности уже в ближайшие дни из-за резкого распространения заболеваемости коронавирусом.