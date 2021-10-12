«Я бы хотел, чтобы советники не были тайными. Если советник что-то говорит президенту, то очень хотелось бы знать, кто именно вот это насоветовал президенту… Выделили 25 миллионов гривен (около 62 млн рублей — ред.) на пропаганду вакцинации. Это же кто-то посоветовал. Я хочу знать кто, почему 25 млн, как вы потратите эти деньги?», — возмутился Комаровский.
Лучшей пропагандой вакцинации, по его мнению, стало бы денежное вознаграждение за прививку, как это работает в США и Прибалтике. Также врач отметил, что Украина могла бы себе это позволить.
Неделю назад Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн на информационно-коммуникационную кампанию, чтобы убедить украинцев вакцинироваться от коронавируса. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые регионы могут перейти в «красную зону» эпидемиологической опасности уже в ближайшие дни из-за резкого распространения заболеваемости коронавирусом.