«О независимости по-украински. Вчера американка Виктория Нуланд прилетела в Москву для того, чтобы встретиться с руководством Российской Федерации и обговорить условия передачи своей колонии Украине по ранее существующим договоренностям, которые были достигнуты на встрече президента Америки [Джозефа] Байдена и президента России [Владимира] Путина», — заявил Кива.
Свое обращение Кива закончил лозунгом украинских националистов «Слава Украине!» и подмигнул.
Накануне Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. По данным американских властей, она планирует обсудить двусторонние отношения России и США, а также региональные и глобальные вопросы. После этого заместитель госсекретаря совершит поездки в Бейрут и Лондон.
Встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. Тогда Нуланд называла три сферы, в которых Россия и США могут сотрудничать. Среди них была стратегическая стабильность, кибербезопасность, а также гуманитарное сотрудничество в Афганистане и Сирии.