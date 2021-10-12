Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Москву, чтобы решать американские интересы за счет Украины. Такую точку зрения 12 октября депутат Верховной Рады Илья Кива выразил в своем ролике в Teleram

Нуланд рассказала, чем насладилась в Москве перед официальными встречами © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Свое обращение Кива закончил лозунгом украинских националистов «Слава Украине!» и подмигнул.

Накануне Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. По данным американских властей, она планирует обсудить двусторонние отношения России и США, а также региональные и глобальные вопросы. После этого заместитель госсекретаря совершит поездки в Бейрут и Лондон.

Встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. Тогда Нуланд называла три сферы, в которых Россия и США могут сотрудничать. Среди них была стратегическая стабильность, кибербезопасность, а также гуманитарное сотрудничество в Афганистане и Сирии.